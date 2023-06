Lula diz que 'Novo PAC' será lançado a partir de 2 de julho

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira, 13, que o governo vai lançar, a partir de 2 de julho, um programa para "grandes obras de infraestrutura". "A gente resolveu recriar essas políticas públicas, para, a partir de 2 de julho, lançar um programa de grandes obras de infraestrutura em todas as áreas", disse Lula durante a live 'Conversa com o Presidente', transmitida nas redes sociais. O presidente não deu detalhes sobre o programa, mas a iniciativa tem sido chamada por integrantes do governo de Novo PAC. A ideia é lançar uma versão atualizada do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), uma das principais vitrines dos governos petistas anteriores.

continua após publicidade

O lançamento do Novo PAC é prometido desde o início do governo e estava previsto para ocorrer em maio. O anúncio, contudo, está travado até o momento. Conforme já afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a reedição do programa funcionará por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões.

O presidente afirmou também que é preciso ampliar o programa "Minha Casa, Minha Vida" para famílias de classe média. "Nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa, Minha Vida para as pessoas mais pobres. Precisamos fazer o Minha Casa, Minha Vida para a classe média. O cara que ganha R$ 10 mil, R$ 12 mil, R$ 8 mil, esse cara também quer ter uma casa e esse cara quer ter uma casa melhor", argumentou Lula. Para o petista, o governo precisará ter "capacidade de fazer uma quantidade enorme de casas".

continua após publicidade

Durante a transmissão, o presidente também falou sobre o desempenho da economia. Ele voltou a dizer que as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para 2023 estão equivocadas. "Encontrei com a diretora do FMI e disse que a previsão do fundo está equivocada. Quando chegar no final do ano, vou provar", disse, ao garantir que a alta do PIB brasileiro será maior que a esperada.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB cresceu 1,9% no 1º trimestre deste ano, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. O índice foi acima do projetado pelo mercado.