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Lula diz que não aceitará últimas taxações dos EUA por respeito aos trabalhadores

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 16:45:00 Editado em 10.06.2026, 16:54:39
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira, 10, que não vai aceitar as últimas taxações dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros por respeito aos trabalhadores. A declaração foi feita durante a abertura do Conselhão, no Palácio do Itamaraty.

Lula disse ainda desejar ter um estudo sobre quanto ganha um trabalhador dos Estados Unidos para comparar com a realidade brasileira.

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A intenção de Lula é evidenciar que os norte-americanos não possuem o direito de taxar o Brasil por supostas práticas comerciais desleais e suposta facilitação para a comercialização de produtos feitos com trabalho forçado.

"É preciso que vocês me apresentem um estudo urgente do quanto ganha um trabalhador americano, porque essa última imputação de taxa que eles colocaram para nós, nós não temos direito de aceitar por dignidade e respeito pelo o que nós fazemos aqui pelos trabalhadores brasileiros", disse o presidente da República.

Lula também disse que deseja, neste estudo, saber quais são os direitos dos trabalhadores norte-americanos.

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Ele disse também que os Estados Unidos possuem maior desmatamento que o Brasil. "Quero saber quais são os direitos que os trabalhadores americanos têm para ver um tal de diretor financeiro impor multa por conta do desmatamento. Será que eles não percebem que eles já estão carecas?"

Lula participou nesta quarta da abertura da 7ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável (CDESS), mais conhecido como "Conselhão", realizado no Palácio Itamaraty. Criado no primeiro mandato do petista, o grupo é composto por integrantes da sociedade civil e debate políticas públicas e diretrizes do governo.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/LULA
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