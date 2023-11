Lula diz que mulheres querem fogão a gás, não a lenha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que as mulheres querem fogão a gás, não a lenha. Depois, continuou falando sobre equipamentos domésticos, mas sem associá-los só a mulheres. Disse que as pessoas querem máquina de lavar roupa em vez de tanque.

O presidente deu as declarações em solenidade no Palácio do Planalto para o lançamento da primeira seleção do programa Minha Casa, Minha Vida. Lula tem defendido que as unidades habitacionais proporcionem maior conforto aos beneficiados, com varanda e local para leitura. Enquanto falava sobre o assunto, o petista mencionou fogão e máquina de lavar roupa.

"Eu, se pudesse, fazia até um fogão de lenha nas casas dos trabalhadores rurais. É que trabalhador rural também não quer mais fogão de lenha. As mulheres querem é fogão a gás. As pessoas não querem mais tanque, querem máquina de lavar roupa. E nós temos que garantir que as pessoas tenham isso", declarou o presidente.