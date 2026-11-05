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ECONOMIA

Lula diz que ficou preocupado com audiência sobre bets no STF com participação só dos clubes

Escrito por Gabriel Máximo e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 5, que ficou preocupado com a audiência pública realizada nesta semana pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), para discutir a situação das bets no País.

Ele afirmou que a reunião só teria participação dos clubes de futebol, interessados no retorno das apostas diante da perda de patrocínio, e relatou ter escalado a primeira-dama Janja Lula da Silva e ministros de seu governo para fazer o contraponto.

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"Eu acho que nós vamos conseguir derrubar isso", avaliou o petista durante uma live no YouTube, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG).

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