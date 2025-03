Lula diz que economia continuará crescendo em 2025 e que cuidará dos preços dos alimentos

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Caio Spechoto e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 27, em entrevista à TV Record, que a economia continuará crescendo em 2025. Ele também afirmou que cuidará dos preços dos alimentos.

"Quando é que a economia voltou a crescer acima de 3%? Quando eu voltei. Cresceu 3,2% em 2023 e vai crescer 3,8% em 2024, e vai continuar crescendo em 2025. Quando é que o salário mínimo aumentou acima da inflação? Quando eu voltei. Então eu posso dizer para o povo que as coisas vão acontecer", comentou Lula.

E afirmou: "Vou cuidar dos alimentos, vou cuidar do emprego, vou cuidar do salário, vou cuidar da Educação."

A inflação dos alimentos é apontada no interior do governo como um dos motivos para o momento de baixa na popularidade do presidente.