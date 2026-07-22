Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Lula diz que Brasil vai voltar a emplacar 3 milhões de carros em 2026

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 13:14:00 Editado em 22.07.2026, 13:23:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 22, durante uma reunião com representantes da Stellantis, que o Brasil vai "voltar a emplacar 3 milhões de veículos" em 2026, depois de ter vendido apenas 1,6 milhão de carros em 2023, o primeiro ano do seu terceiro mandato. Ele relembrou que, em 2012, os emplacamentos de veículos chegaram a somar 3,8 milhões.

Lula defendeu que o aumento das vendas se deve à confiança criada pelo governo, que possibilitou a ampliação de investimentos do setor privado, além da concessão de crédito para que o brasileiro "possa comprar mais carros." "Temos a obrigação de trabalhar para criar as condições que vocês precisam para ter tranquilidade econômica, fiscal e jurídica", disse o presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O petista disse ainda que quer aumentar a capacidade de exportação de carros do Brasil para a América Latina e África. "São dois mercados muito importantes e promissores. Estamos dispostos a trabalhar junto com vocês para saber quais as dificuldades e o que a gente pode contribuir para que vocês possam voltar a vender mais carros" disse Lula aos representantes da Stellantis.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FIAT/BRASIL/50 ANOS/STELLANTIS/LULA/REUNIÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV