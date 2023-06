Lula diz que agro depende do governo e critica Plano Safra de Bolsonaro: 'pior da história'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira, 6 que o agronegócio brasileiro - pequeno, médio e grande - precisa da ajuda do Estado para manter suas atividades. Em discurso na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA), Lula ainda defendeu as políticas do PT para o agro em comparação com a adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha melhor interlocução com o setor.

"Se não é o Estado colocar o dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que está para financiar máquinas, safra e garantir exportações", disse o presidente no evento.

Segundo ele, é "mentira" dizer que os produtores do setor não precisam do governo. "Quem é do agro sabe como foi o Plano Safra no ano passado, talvez o pior plano safra história do agronegócio", criticou o presidente, em referência à política bolsonarista.

Crítico do atual nível da Selic, hoje em 13,75%, Lula criticou os juros cobrados do setor agro.

"Quem é da agricultura sabe o que aconteceu no tempo em que o PT governava esse país. Vocês compravam essas máquinas que parecem coisa de outro mundo pagando 2% de juro ao ano. Hoje vocês estão pagando 18, 19% ao ano", declarou o presidente. "Está praticamente impossível as pessoas comprarem e nós entendemos que é obrigação do Estado criar as condições e ajudar", seguiu, ao lado do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Na avaliação de Lula, a oposição ainda não se conforma que perdeu as eleições do ano passado e, por isso, não quer aceitar os resultados validados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O petista ainda teceu críticas à disseminação de notícias falsas. "Temos um ódio disseminado, baseado numa quantidade de mentiras que eu não conhecia. Uma máquina de contar mentiras está implantada nesse país. Tudo é feito com deboche, sem respeito à verdade", afirmou o presidente.

*A jornalista viaja a convite da Aiba.