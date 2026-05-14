Lula diz estar 'chateado' porque Vale está comprando navios na China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 14, estar "chateado" com a Vale pela compra de navios chineses, em vez de embarcações produzidas no Brasil. O petista disse que pretende conversar sobre o assunto com o presidente da companhia, Gustavo Pimenta.

"Não tem sentido a gente fazer esforço em estaleiro brasileiro e que a Vale esteja gerando emprego na China", disse Lula. "Produzir navios seria mais caro, mas estaríamos trazendo conhecimento tecnológico e mão de obra qualificada."

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As declarações foram feitas durante visita à Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen-BA), que retomou a produção em janeiro de 2026. A reativação da unidade integra a carteira de fertilizantes do Novo PAC, com investimentos consolidados de cerca de R$ 5,9 bilhões.

Também participaram do evento o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. A fábrica havia sido hibernada pela companhia, mas foi retomada em 2023.

Lula afirmou que governos anteriores tentaram vender a Petrobras, mas, diante do risco de a privatização não ser aprovada no Congresso, optaram por "vender a empresa em pedaços", como refinarias. Segundo ele, a Petrobras deveria recomprar esses ativos, mas pelo preço que considerar adequado, e não pelo valor pretendido pelos vendedores.

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Ele afirmou que o Brasil não pode continuar importando 90% dos fertilizantes de que a indústria nacional precisa. Segundo ele, o País foi governado por pessoas com uma formação política "de vira-lata", sem preocupação estratégica com a soberania nacional.

O presidente também criticou a privatização da Eletrobras. Disse que, quando a empresa era estatal, seu presidente recebia cerca de R$ 60 mil por mês, enquanto hoje, segundo ele, presidente e diretores devem ganhar ao menos R$ 400 mil.

"Não é verdade que o privado é mais eficiente do que o público, o importante é que temos governo competente e governo traidor da pátria, que não é competente", salientou o petista. "Quando eu não sei governar, eu começo a vender as coisas."