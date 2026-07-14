Lula diz a fabricantes de veículos que, em crises, governo tem de chamar envolvidos e discutir

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que cabe ao governo reunir os setores envolvidos sempre que houver uma crise para buscar soluções. A declaração foi feita na tarde desta terça-feira, 13, durante reunião com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Igor Calvet, no Palácio do Planalto.

Ao defender a atuação do poder público em momentos de dificuldade, Lula criticou a postura de governos que se eximem de responsabilidades. "Toda vez que tem uma crise, normalmente o governo costuma dizer: 'Bom, não é comigo a crise, aqui tem um problema de vocês'. Ou seja, tem uma enchente no Rio e o governo fala: 'Não é comigo, é com Deus, ninguém mandou chover demais'. Tem uma seca: 'Não é comigo, é com Deus, ninguém mandou fazer seca demais'", exemplificou.

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Em seguida, o presidente questionou: "Se o governo só existe para dizer 'não é comigo', para quê governo?"

Lula concluiu afirmando que o papel do Executivo é liderar a busca por soluções. "O governo existe exatamente para que, quando tem uma crise, por mais difícil que ela pareça, o governo possa chamar os envolvidos naquele setor para discutir aquela crise e, a partir de então, começar a encontrar soluções", disse.