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Lula: déficit habitacional estaria resolvido se presidentes tivessem feito 1/3 do que fizemos

Escrito por Lavínia Kaucz e Gabriel Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 14:11:00 Editado em 14.05.2026, 14:18:14
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 14, que o Brasil já teria resolvido o déficit habitacional do País se "todos os presidentes tivessem feito pelo menos um terço" do que fizeram os governos petistas.

"A gente já teria resolvido o problema do déficit habitacional se todos os presidentes tivessem feito pelo menos um terço do que nós fizemos", afirmou o presidente em cerimônia de entrega 384 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Camaçari, na Bahia.

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Lula questionou a quantidade de casas construídas no governo de Jair Bolsonaro (PL) e os empregos criados com o programa Carteira de Trabalho Verde e Amarela, e voltou a responsabilizar o ex-presidente pelas mortes na pandemia de covid-19. "Verde e amarela é a cara dele de mentiroso, pela responsabilidade de permitir que 716 mil pessoas morressem de covid quando ele podia ter evitado mais da metade das mortes".

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