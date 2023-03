Lula defende criação de programa habitacional para famílias de renda média baixa

Sofia Aguiar (via Agência Estado)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou ser preciso criar um programa habitacional voltado às famílias de renda média baixa. De acordo com ele, essas pessoas poderiam comprar a casa a um preço maior do que um ou dois salários mínimos, "mas que possam viver dignamente numa casa que eles queiram escolher".

"Precisamos criar um programa para os setores médios da sociedade. Porque as pessoas que ganham R$ 6 mil, R$ 5 mil, R$ 7 mil, às vezes, não têm direito a ter uma casa", declarou o chefe do Executivo, em evento de entrega de 1.440 residências do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em Rondonópolis (MT), nesta sexta-feira. "O cidadão não quer uma casa muito pequena e não pode comprar uma maior", complementou.

Lula criticou a demora do conjunto a ser entregue nesta sexta e criticou o "golpe" dado à ex-presidente da República Dilma Rousseff.

Contratado em julho de 2013, o residencial Celina Bezerra estava entre as 186 mil unidades habitacionais do MCMV - Faixa 1 não concluídas até janeiro de 2023.

Segundo Lula, o governo está contratando mais 2 milhões de casas e, na região, há ainda dois conjuntos a serem finalizados. "Se Deus quiser, em 2024, vamos inaugurar mais esses dois."

O presidente da República ressaltou que, se o terreno para a construção das moradias for doado, seja pela prefeitura ou governo do Estado, o financiamento para as casas fica mais barato.