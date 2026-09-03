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ECONOMIA

Lula defende BPC em discussão sobre números da Previdência: a culpa é sempre dos mais humildes

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma defesa do Benefício de Prestação Continuada (BPC) durante discurso no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 3. Segundo o presidente, citam o BPC como causador dos déficits na Previdência porque "a culpa é sempre dos mais humildes".

"O BPC tem critérios, se as pessoas estão pedindo, é porque acham que têm direitos. Nós temos que avaliar se tem direito. Se tem direito, a gente dá. Se não tem direito, a gente diz que não tem direito. É assim que funciona a máquina pública", declarou o presidente.

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Lula também admitiu que o BPC é alvo de fraudes. "Está cheio de gente picareta tentando arrumar um jeito de ganhar dinheiro", afirmou.

Fila zerada do INSS

Nesta quinta, Lula anunciou que a fila de pedido de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) foi zerada nesta semana.

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Em discurso, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, citou cinco medidas que, segundo ele, foram fundamentais para conseguir reduzir a fila do INSS: a nomeação de novos servidores, a implementação do teleatendimento para perícia médica, a perícia médica documental, o pagamento de bônus para servidores e os mutirões de fins de semana para analisar os pedidos.

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INSS/FILA/REDUÇÃO/PREVIDÊNCIA/LULA/DISCURSO/BPC/DEFESA
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