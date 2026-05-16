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Lula confirma presença em anúncio de investimento de R$ 37 bilhões da Petrobras em SP

Escrito por Eduardo Laguna e Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 15:38:00 Editado em 16.05.2026, 15:48:16
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará, na segunda-feira, 18, do anúncio dos investimentos de R$ 37 bilhões da Petrobras em São Paulo. O montante, que já tinha sido antecipado na sexta (15) pela presidente da estatal, Magda Chambriard, em coletiva de imprensa, será investido até 2030 no Estado. Os recursos serão destinados a refino e logística, além de exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável, entre outras frentes.

O anúncio acontecerá durante a visita de Lula à Refinaria de Paulínia (Replan), prevista para as 14h, conforme o aviso de pauta do Planalto. A Petrobras prevê a geração de aproximadamente 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos com os novos investimentos.

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Na sexta, Magda Chambriard adiantou que apenas a área de refino vai ficar com R$ 17 bilhões do total a ser investido entre 2026 e 2030. Também serão destinados R$ 3,3 bilhões na ampliação da capacidade logística no Porto de Santos.

Só na Replan, maior refinaria da Petrobras, responsável pelo abastecimento de mais de 30% do território brasileiro, a estatal prevê investir R$ 6 bilhões.

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