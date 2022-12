Lula confirma Alexandre Silveira como ministro de Minas e Energia

Eduardo Gayer, Eduardo Rodrigues, Célia Froufe e Amanda Pupo (via Agência Estado)

O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira, 29, que o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) será o ministro de Minas e Energia a partir de janeiro. Próximo de Lula, Silveira foi diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) durante o primeiro mandato do petista, além de ter integrado o GT de Infraestrutura no governo de transição.

Do PSD de Gilberto Kassab, Silveira é aliado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e se aproximou mais de Lula em razão de sua atuação durante a disputa presidencial neste ano.

Inicialmente, pela forte ligação com o setor de transportes, e por ter comandado o Dnit, Silveira era o principal cotado para o assumir o Ministério da Infraestrutura.

O cenário começou a mudar, contudo, com a decisão de Lula de desmembrar a pasta em duas: em Transportes e outra de Portos e Aeroportos, para a qual foi escolhido o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB-SP). Como o Ministério dos Transportes ficou enfraquecido com a divisão, o PSD passou a ter preferência por uma pasta mais forte, como é o caso de Minas e Energia, que abriga a Petrobras.

Alexandre Silveira foi o candidato de Lula ao Senado por Minas Gerais, mas saiu derrotado. No segundo turno, ajudou o presidente diplomado a estancar a migração de votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL), papel reconhecido pela cúpula petista e agora recompensado.