Lula chama presidente da Petrobras de 'rainha do Brasil' por descoberta na Margem Equatorial

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), brincou nesta quarta-feira, 19, e chamou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, de "rainha do Brasil" por causa da descoberta de petróleo na Margem Equatorial. A fala foi durante a nominata - momento de início do discurso em que os políticos agradecem as pessoas presentes - em evento em Iperó (SP), durante visita ao Centro Industrial Nuclear de Aramar.

"Quero cumprimentar nossa querida magnata Magda Chambriard, presidente da Petrobras, porque depois da descoberta do petróleo na Margem Equatorial essa moça parece a rainha da Arábia Saudita e rainha do Brasil", disse Lula, arrancando aplausos dos presentes no local.

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Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou que atingiu o reservatório do Poço de Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, identificando a descoberta de hidrocarbonetos, que podem representar presença de petróleo ou gás natural no local. O Poço de Morpho está localizado a cerca de 175 km da costa do Amapá. Na segunda-feira, em entrevista coletiva, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, confirmou a existência de petróleo. "Tem petróleo, tem descoberta. Ainda não sabemos quanto."