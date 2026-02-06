Leia a última edição
Lula: Caso Master é importante porque 'chegamos nos magnatas da corrupção'

Escrito por Naomi Matsui e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 14:14:00 Editado em 06.02.2026, 14:20:34
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a mencionar nesta sexta-feira, 6, o Banco Master para defender a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e a punição do que chamou de "magnatas do crime".

"É por isso que essa história do Banco Master é importante. A Operação Carbono Oculto é importante, é porque nós chegamos nos magnatas da corrupção. E aí mexe com a gente e... Uma coisa é fazer os pobres na periferia e outra coisa é chegar nos magnatas, que muitas vezes nem moram no Brasil", declarou ele, durante entrevista ao programa Alô, Juca, da TV Aratu.

Na quinta, 5, Lula já havia dito que falou ao presidente do Master, Daniel Vorcaro, que não haveria "posição política" a favor ou contra a empresa, mas, sim, uma "investigação técnica", em encontro que o petista teve com o banqueiro, mediado pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, em dezembro de 2024.

