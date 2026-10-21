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ECONOMIA

Lula assina proposta de emenda à Constituição para tarifa zero no transporte aos fins de semana

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou nesta quarta-feira, 21, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que estabelece tarifa zero do transporte público aos fins de semana. O texto será encaminhado, agora, ao Congresso Nacional.

A proposta será custeada com parte das emendas parlamentares.

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Segundo uma pessoa a par do assunto ouvida pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a equipe econômica calcula que o custo da medida seria entre R$ 8 bilhões e R$ 12 bilhões por ano.

A PEC destina 26,8% das emendas parlamentares, algo em torno de R$ 12 bilhões, para financiar a tarifa zero do transporte público aos fins de semana.

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TARIFA ZERO/TRANSPORTE PÚBLICO/PEC/LULA/ASSINATURA
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