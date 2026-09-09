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ECONOMIA

Lula assina decreto que reduz PIS/Cofins da gasolina e zera tributação do etanol

Escrito por Gabriel de Sousa e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou nesta quarta-feira, 9, um decreto que reduziu o PIS/Cofins sobre a gasolina em R$ 0,63 por litro de gasolina. A medida também corta R$ 0,19 por litro do etanol, zerando toda a tributação do produto.

Lula também assinou uma Medida Provisória que prevê mais R$ 1 de subvenção por litro de diesel para que os preços continuem estáveis nas bombas.

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Em vídeo divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula afirmou que o governo não vai permitir que os custos da guerra no Oriente Médio afetem a economia brasileira.

"A gente vai aumentar um pouco o subsídio, com imposto cobrado mesmo da Petrobras, para evitar que o preço da guerra, tanto na gasolina quanto no óleo diesel, chegue no bolso do povo brasileiro. (...) Nós não vamos permitir que essa guerra irresponsável chegue no seu bolso e muito menos no prato de comida do povo brasileiro", disse Lula.

Durante a assinatura do decreto e da Medida Provisória, Lula esteve acompanhado do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

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Moretti declarou que o subsídio e as reduções nos impostos fazem parte de uma filosofia da gestão petista frente ao cenário geopolítico.

"É uma filosofia que o senhor tem colocado desde o início desta guerra. O povo não pode pagar por uma guerra que não é dele e, portanto, o senhor faz um esforço para reduzir o preço na bomba e o preço final para o consumidor", declarou Moretti.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/GOVERNO/PIS-COFINS/REDUÇÃO
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