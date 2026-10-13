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Lula anuncia PL para perdão dívidas dos MEIs e, sem detalhar, 'Pix MEI' de R$ 5 mil

Escrito por Mateus Maia e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta terça-feira, 13, que não tem como um País dar certo se o dinheiro não circular entre a população. Ele discursou após o anúncio de um projeto de lei para perdoar as dívidas de microempreendedores individuais (MEIs) com a União. "O sucesso da economia brasileira, no nosso governo, que ainda não é o sucesso que a gente sonha, nós crescemos, estamos longe do ideal", afirmou.

Ele declarou que todo mundo tem vontade de empreender e trabalhar por conta própria. Disse que ninguém quer ser MEI a vida inteira e as pessoas querem crescer.

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Lula questionou por que MEIs precisam dever R$ 12,6 bilhões para união, sendo que o Executivo já sabe que não vai receber.

A grandeza da União seria limpar essas dívidas, disse ainda que o governo vai ajudar MEIs a sair do sufoco e dar "oxigênio" para empresas.

E anunciou, sem entrar em detalhes, um 'Pix MEI' de R$ 5.000, que segundo ele seria um "depósito de confiança".

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"A gente quer zerar a dívida para vocês, porque acreditaram no que o governo estava falando, acreditaram que a economia estava certa e acreditaram que a economia ia crescer. Vocês que fizeram esse voto de confiança no governo, nós estamos retribuindo a vocês", destacou Lula.

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MEI/DÍVIDA/GOVERNO/PERDÃO/LULA/ANÚNCIA
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