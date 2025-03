Lula afirma que Brasil vai crescer um pouco mais de 2,5% em 2025: 'Pode ter certeza'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 27, em Santos (SP) que o País vai crescer este ano "um pouco mais de 2,5%", contrariando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que falou em uma reunião com prefeitos no início do mês, que prevê recuo de até 2% do Produto Interno Bruto (PIB). "Falam que vai haver recessão e o Brasil vai crescer no máximo 2,5%. Vai crescer um pouco mais de 2,5%, pode ter certeza. Em 2024, vamos crescer 3,8%", disse Lula, referindo-se também aos números do Produto Interno Bruto (PIB) do ano passado que ainda serão conhecidos no início de março.

continua após publicidade

A declaração foi realizada ao lado de Tarcísio, durante discurso na cerimônia de lançamento do edital do túnel Santos-Guarujá.

"Única coisa que não queremos que cresça é preço do ovo e da carne", disse o presidente da República, que também defendeu políticas de seu governo, como o Bolsa Família, e investimentos em educação, como o Pé-de-Meia. "Quero dinheiro circulando na mão do trabalhador", afirmou. "Bolsa Família não é programa para viver a vida inteira, não queremos país de pobres."

continua após publicidade

Lula também anunciou que vai fazer um instituto federal no Guarujá (SP). "Aquilo que for necessário fazer em cada Estado e tiver dinheiro, vamos fazer", afirmou.