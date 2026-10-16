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ECONOMIA

Lula a empresários: ninguém vai ter prejuízo com o fim da escala 6x1

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira, 16, a empresários de Juiz de Fora (MG) que "ninguém vai ter prejuízo com o fim da escala 6x1". A fala foi feita durante passeata nesta sexta.

Lula acusou seu adversário na disputa presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL) de querer "destruir todo os direitos trabalhistas".

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"Eles querem destruir todos os direitos trabalhistas, porque eles não representam os interesses do povo trabalhador", afirmou o presidente da República.

E declarou: "É muito importante que a gente não permita que haja nenhum retrocesso nesse País. Sobretudo a nossos comerciários: ninguém vai ter prejuízo com o fim da escala 6x1. Quem vai ganhar é o Brasil, é o povo trabalhador."

Críticas à família Bolsonaro e ligações no caso Master e escândalo do INSS

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O presidente reiterou uma série de críticas à família Bolsonaro. Disse que "construir uma coisa é muito difícil, mas destruir é muito fácil" e que "é muito importante atentar para o dia 25 de outubro", data do segundo turno das eleições.

Também voltou a dizer que Flávio e seu grupo político são responsáveis pelos escândalos do Banco Master e do INSS.

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ESCALA 6X1/JORNADA/PEC/MG/PASSEATA/EMPRESÁRIOS/RECADO
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