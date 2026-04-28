Luiz Marinho diz a taxistas que governo discute linha de crédito para renovação da frota

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse a representantes de taxistas que o governo federal estuda a criação de uma linha de crédito, por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), destinada à renovação da frota de veículos. O FAT é financiado por contribuições empresariais (PIS/Pasep), e destinado a diversas finalidades, incluindo o custeio do seguro-desemprego e do abono salarial e o financiamento de programas de emprego e renda, frequentemente através do BNDES.

Marinho recebeu, nesta terça-feira, 28, na sede da pasta, deputados, dirigentes e representantes de sindicatos de taxistas do Rio de Janeiro, Alagoas, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Santa Catarina e Pernambuco. Na reunião, a categoria apresentou estimativa de que o Brasil conta com cerca de 600 mil taxistas.

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"O presidente Lula já vem estimulando a criação de uma linha de crédito para os taxistas", afirmou Luiz Marinho, de acordo com comunicado distribuído pela pasta. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Taxistas nas cidades de Niterói, Rodrigo Lopes, a linha de financiamento com juros baixos está prevista para maio.

"O ministro Luiz Marinho deixou bem claro para a nossa categoria que ali por volta do dia 15 de maio até o dia 30 de maio vai ser liberada uma linha de financiamento para o taxista. A gente ainda não sabe a taxa de juros", disse Lopes, indicando que primeiro deverá sair a linha para os caminhoneiros e depois a voltada aos taxistas.

A categoria defende a retomada do financiamento via FAT, com juros acessíveis, para a renovação da frota. A modalidade já existia, mas foi encerrada em 2022.

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O deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), que acompanhou a reunião, reforçou que a linha deverá sair em breve. "Estamos muito próximos de uma proposta, de uma solução que vai permitir a renovação da frota dos taxistas, tenho convicção de que a juros baixos e, ao mesmo tempo, com pagamento prolongado", afirmou Lindenmeyer.

O parlamentar e outro grupo de taxistas também se reuniram com o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Uallace Moreira. "Tem questões que ainda estão sendo resolvidas, tem ajustes que precisma ser feitos", completou o deputado, sem fornecer detalhes.

Como mostrado pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governo estuda uma linha de crédito para auxiliar na aquisição de veículos por motoristas de aplicativos. Dados do setor apontam que nove em cada dez motoristas têm interesse em comprar ou trocar de carro, além de um porcentual elevado de profissionais que alugam veículos para trabalhar. Para dar igualdade aos motoristas, também deverão ser lançadas linha direcionadas aos taxistas e aos caminhoneiros. As condições de cada linha ainda são discutidas internamente pelo MDIC e pela pasta do Trabalho.