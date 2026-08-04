Lufthansa tem forte queda no lucro do 2º trimestre e estreita projeção

A Deutsche Lufthansa registrou forte queda no lucro do segundo trimestre e estreitou sua projeção para 2026, citando o impacto da volatilidade nos preços do querosene.

O grupo aéreo alemão apurou lucro líquido de 123 milhões de euros no trimestre, bem abaixo de 1,01 bilhão de euros no mesmo período do ano passado. A cifra também ficou aquém da expectativa de analistas, de 327,6 milhões de euros, segundo consenso da Visible Alpha.

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O Ebit ajustado do segundo trimestre totalizou 383 milhões de euros, ante 871 milhões de euros um ano antes.

Para 2026, a Lufthansa passou a estimar Ebit ajustado entre 1,7 bilhão e 2,2 bilhões de euros. Antes, a empresa dizia apenas esperar um Ebit ajustado "significativamente maior" do que o de 2025, quando alcançou 1,96 bilhão de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.