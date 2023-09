Lufthansa e Air France-KLM expressam interesse na TAP Air Portugal

A empresa alemã Lufthansa e a Air France-KLM manifestaram interesse na TAP Air Portugal, depois que o governo português disse que planeja vender uma participação majoritária em sua companhia aérea. O licitante vencedor obteria acesso à ampla rede da TAP e às conexões com a América do Sul, incluindo o Brasil, e outros países de língua portuguesa na África, como Moçambique. A decisão de privatizar a companhia aérea abre caminho para mais consolidação no setor de aviação da Europa, depois que a Lufthansa comprou uma participação de 41% na ITA Airways, a companhia aérea italiana anteriormente conhecida como Alitalia, e a International Consolidated Airlines Group, controladora da British Airways, concordou em comprar a companhia aérea espanhola Air Europa. "Em princípio, o Grupo Lufthansa sempre quer ter um papel ativo na consolidação do mercado", disse um porta-voz. "É por isso que a venda planejada de uma participação na TAP de Portugal é interessante para nós. O Grupo Lufthansa e a TAP se complementariam muito bem, especialmente com a rede de rotas da TAP de e para a América do Sul". Um porta-voz da Air France-KLM disse que o grupo tinha um "forte interesse na privatização da TAP" e que estava aguardando detalhes do processo. Fonte:

