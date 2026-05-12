Lufthansa decide elevar participação na ITA Airways a 90%; em Frankfurt, ação sobe 1,6%

A Deutsche Lufthansa anunciou que vai exercer no próximo mês a opção de ampliar sua fatia na ITA Airways, investindo 325 milhões de euros para comprar mais 49% da companhia e elevar sua participação para 90%, em mais um passo para integrar a empresa - anteriormente conhecida como Alitalia - às suas operações.

Pelo acordo firmado em 2023 com o Ministério da Economia e Finanças da Itália, o grupo aéreo alemão já detém 41% da ITA Airways. O contrato, fechado no contexto da privatização da empresa, previa a possibilidade de a Lufthansa ampliar sua fatia posteriormente.

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A operação ainda depende de aval regulatório da União Europeia e do Departamento de Justiça dos EUA e, segundo a Lufthansa, deve ser concluída no primeiro trimestre de 2027.

Por volta das 8h30 (de Brasília), a ação da Lufthansa subia 1,6% na Bolsa de Frankfurt.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.