Lufthansa amplia lucro no 3º trimestre apesar de alta do combustível

A Deutsche Lufthansa registrou aumento no lucro líquido do terceiro trimestre, com forte demanda e disciplina de custos mais do que compensando a alta dos preços do combustível. O grupo aéreo alemão informou nesta terça-feira lucro líquido de 1,26 bilhão de euros no período, ante 966 milhões de euros um ano antes. A empresa disse que a alta do combustível elevou os custos em 543 milhões de euros, mas que conseguiu neutralizar esse impacto com economias e maior receita.

O EBIT ajustado somou 1,41 bilhão de euros, acima de 1,33 bilhão de euros no terceiro trimestre do ano passado. Analistas projetavam 1,37 bilhão de euros, segundo estimativas de consenso divulgadas pela companhia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A receita avançou 9%, para 12,24 bilhões de euros, superando a previsão de 12,08 bilhões de euros. A Lufthansa afirmou que este foi o maior faturamento trimestral de sua história.

A empresa destacou que a demanda permaneceu forte em todos os segmentos, especialmente por passagens premium e em rotas para a Ásia e a América do Norte. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado