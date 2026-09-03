Lucros e receita da Hewlett Packard Enterprise atingem recordes no 3º trimestre fiscal

Os lucros e a receita da Hewlett Packard Enterprise (HPE) atingiram recordes no último trimestre, à medida que a demanda pelo hardware da empresa de tecnologia da informação cresce.

A HPE reportou lucros ajustados do terceiro trimestre fiscal de US$ 1,11 por ação, um grande salto em relação aos lucros de US$ 0,44 por ação no mesmo período do ano anterior e acima das estimativas dos analistas de US$ 0,93 por ação, de acordo com a FactSet.

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A receita do trimestre de US$ 12,2 bilhões subiu 34% em relação ao ano anterior e também superou as estimativas de Wall Street de US$ 12 bilhões.

As expectativas eram altas antes do relatório, e as ações caíam 4,9% em Nova York nesta quinta-feira.

"Estamos transformando o que chamo de demanda excepcional em crescimento durável e lucrativo para a empresa e os acionistas", disse o CEO Antonio Neri à Barron's na quarta-feira.

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A HPE também elevou sua previsão de receita para o ano. Agora espera que a receita fiscal de 2026 cresça entre 34% a 37%, acima das estimativas anteriores de crescimento entre 29% a 33%.

As ações da HPE saltaram 116% este ano, antes do balanço corporativo. Os investidores estão apostando alto em empresas que estão vendo crescimento de lucros e receita devido à necessidade de hardware usado para alimentar a inteligência artificial (IA).

Para a HPE, isso significa servidores e soluções de rede, o que elevou a empresa a concluir a aquisição da Juniper Networks em julho de 2025.

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A receita de Cloud & AI para o trimestre foi de US$ 9 bilhões, um aumento de 25% em relação ao ano passado. A receita de redes de US$ 2,9 bilhões também subiu 75% em relação ao ano anterior.

A HPE também anunciou uma colaboração estendida com a gigante da nuvem Oracle para suas soluções de rede. De acordo com um comunicado de imprensa, a empresa implantará a HPE Juniper Networking nos centros de dados de IA da Oracle.

Ainda assim, a escassez de componentes afetou o suprimento e fez os custos dispararem. "A disponibilidade de suprimentos continuará muito restrita, e não esperamos ter uma solução para este problema tão cedo", diz Neri. Ele acredita que os ventos contrários de suprimento continuarão até 2028. Fonte: Dow Jones Newswires.

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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado