O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro líquido recorrente de R$ 12,3 bilhões nos primeiros nove meses de 2026, um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2025. Considerando os ganhos com vendas de ações registrados diretamente em lucros acumulados, o lucro líquido total somou R$ 20,3 bilhões, alta de 18% frente aos nove primeiros meses de 2025.

A diferença entre o resultado recorrente e o lucro total foi impulsionada por efeitos não recorrentes líquidos de tributos.

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Entre eles, destacaram-se as receitas de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP), que somaram R$ 2,5 bilhões - principalmente de Petrobras e JBS. Também houve R$ 5 bilhões provenientes de vendas de ações, com destaque para Petrobras (R$ 3,6 bilhões) e Copel (R$ 1 bilhão), além de operações envolvendo Axia e Copasa. Outros efeitos não recorrentes responderam por R$ 500 milhões.

Em setembro, a carteira de participações societárias do banco totalizou R$ 94,1 bilhões. As principais empresas investidas seguem sendo Petrobras, JBS, Axia e Copel.

Durante a entrevista coletiva de apresentação dos resultados, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, explicou que a venda de parte das ações da Petrobras ocorreu por uma obrigação regulatória.

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"Como houve uma valorização muito grande da Petrobras, principalmente com a guerra e o preço do petróleo, a ação passou muito dos 25% da nossa carteira. Então nós tínhamos obrigação regulatória de fazer uma venda. Nós aproveitamos o momento extraordinário da recorde das ações da empresa", detalhou.

O presidente do BNDES também classificou como uma "inovação importante" a operação realizada com os papéis da Axia. Em uma oferta de conversão promovida pela companhia, o banco vendeu ações preferenciais (PN) e comprou ações ordinárias (ON), gerando um ganho de R$ 50 milhões.

"Criamos condições de participar do controle da empresa. É um valor ainda não muito expressivo, mas dentro de uma estratégia. Para nós foi um ótimo negócio, porque o preço da PN estava acima da ON. Então tivemos um ganho na operação e, além disso, ficamos com uma ação que nos interessa mais", detalhou.