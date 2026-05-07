Lucro líquido da Zoetis atinge US$ 601 milhões no 1º trimestre

São Paulo, 7 - A Zoetis, empresa líder mundial em saúde animal, registrou lucro líquido de US$ 601 milhões no primeiro trimestre de 2026, ou US$ 1,42 por ação diluída, resultado estável comparado ao último trimestre do ano passado e com alta de 6% no lucro por ação frente ao mesmo período de 2025. O lucro líquido ajustado para o trimestre foi de US$ 646 milhões, ou US$ 1,53 por ação diluída, representando um avanço de 2% e 9%, respectivamente, informou a companhia em relatório divulgado nesta quinta-feira.

A receita somou US$ 2,3 bilhões no primeiro trimestre, uma alta de 3% em comparação com igual período do ano passado, mas estável em uma base operacional orgânica. Segundo a CEO da Zoetis, Kristin Peck, o período apresentou um ambiente operacional mais desafiador do que o previsto. "Os donos de animais de estimação demonstraram maior sensibilidade aos preços, resultando em uma queda nas visitas veterinárias e em uma demanda mais fraca por produtos inovadores", afirmou a executiva.

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No segmento dos EUA, a receita foi de US$ 1,1 bilhão, queda de 8% tanto em termos reportados quanto orgânicos. As vendas de produtos para animais de companhia diminuíram 11%, pressionadas pela menor demanda e pela competição de genéricos em marcas como Convenia e Cerenia, além de vendas menores do medicamento Librela. Em contrapartida, as vendas para pecuária e aves subiram 7%, sustentadas pela força nos setores de bovinos, aves e suínos. O desempenho em bovinos foi favorecido pela economia dos produtores de corte e pelo uso expandido de parasiticidas em resposta ao surto de bicheira (New World screwworm).

A receita no segmento Internacional totalizou US$ 1,1 bilhão, um salto de 17% em termos reportados e 10% em base operacional orgânica. As vendas para animais de companhia cresceram 15%, lideradas pelo portfólio de parasiticidas (incluindo Simparica Trio) e diagnósticos. O faturamento internacional foi influenciado positivamente por mudanças operacionais ligadas ao alinhamento do ano fiscal, que contribuiu com cerca de US$ 100 milhões para a receita do trimestre por causa do fim do atraso de um mês na divulgação dos resultados das subsidiárias estrangeiras.

Para o acumulado de 2026, a Zoetis revisou suas projeções para baixo. A companhia agora prevê receita entre US$ 9,68 bilhões e US$ 9,96 bilhões. A estimativa para o lucro por ação diluído ajustado foi fixada entre US$ 6,85 e US$ 7, enquanto o lucro líquido reportado deve ficar entre US$ 2,68 bilhões e US$ 2,76 bilhões. A empresa informou que as metas refletem as taxas de câmbio vigentes em 24 de abril de 2026.