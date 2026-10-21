Lucro líquido da Weg cresce 0,9% e soma R$ 1,665 bilhão no 3º trimestre

A fabricante de equipamentos Weg registrou lucro líquido de R$ 1,665 bilhão no terceiro trimestre deste ano, o que corresponde a um aumento de 0,9% em relação ao reportado em igual período de 2025.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) cresceu 3,1% na mesma comparação, passando de R$ 2,275 bilhões reportados há um ano para R$ 2,345 bilhões no terceiro trimestre deste ano. A margem Ebitda chegou a 21,6%, número 0,6 ponto porcentual menor do que no mesmo período do ano passado.

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A receita operacional líquida apresentou avanço de 5,7% no terceiro trimestre em relação a mesma etapa do ano passado, para R$ 10,86 bilhões. Já o Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) chegou a 33,2%, alta anual de 0,8 p.p..

Segundo a empresa, o crescimento da receita e a manutenção de margens operacionais foram impulsionados pelo bom desempenho dos negócios no mercado externo, em decorrência de uma demanda por produtos e serviços considerada "boa" nos principais segmentos de atuação.

O mercado externo respondeu por 62,5% da receita total da Weg, o maior nível

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já registrado na história da companhia, apesar da receita em reais ter sido impactada pela variação cambial.

"Seguimos com um bom nível de entregas na área de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD), principalmente na América do Norte, tanto no negócio de T&D quanto na demanda crescente por geradores. A área de Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais (EEI) também contribuiu para o crescimento, apresentando continuidade na demanda pelos nossos produtos e serviços nos principais mercados com destaque para os segmentos de óleo & gás e sistemas de ventilação e refrigeração", explicou a empresa em seu relatório de resultados.

Já no mercado brasileiro respondeu por 37,5% da receita total. A Weg destaca que houve um retorno ao crescimento, na comparação com o mesmo período de 2025, devido às entregas de projetos ciclo longo, com destaque para transmissão & distribuição (T&D) e sistemas de automação. Já o negócio de geração solar segue registrando receitas menores, devido à queda na demanda de geração solar distribuída (GD), aliada à ausência de novos projetos de geração centralizada (GC).

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Investimentos e Caixa

No terceiro trimestre deste ano, a Weg realizou R$ 950,4 milhões em investimentos, no maior nível registrado nos últimos sete trimestres reportados. Desse total, 39,8% foram destinados às fábricas no Brasil e os 60,2% restantes para parques industriais e demais instalações no exterior. Destaque para o avanço nos investimentos nas fábricas de transformadores no México, Colômbia e EUA, além dos investimentos em expansão da capacidade produtiva de motores de alta tensão na China.

A empresa encerrou marco com Caixa Líquido de R$ 2,54 bilhões, tendo em vista as disponibilidade de R$ 6,35 bilhões e os financiamentos de R$ 3,754 bilhões, dos quais 76% alocados no curto prazo.

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Resultado semestral

Nos primeiros nove meses, o lucro da Weg chegou a R$ 4,68 bilhões, queda de 2,2% frente o resultado alcançado de janeiro a setembro do ano passado, de R$ 44,788 bilhões.

Já o Ebitda foi de R$ 6,66 bilhões, um recuo de 0,7% ante igual período do ano passado, quando alcançou R$ 6,708 bilhões. A receita operacional líquida da Weg alcançou R$ 30,472 bilhões, praticamente estável (-0,3%) na comparação anual.