Lucro líquido da Prio sobe 468% no 3º trimestre, para US$ 521 milhões

A Prio fechou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de US$ 521 milhões, 468% acima do registrado no mesmo período de 2025, quando atingiu lucro de US$ 91,6 milhões.

O Ebitda somou US$ 1,135 bilhão entre julho e setembro, alta de 268% ante o reportado um ano antes. Já o indicador ajustado ficou em US$ 1,07 bilhão, avanço de 235% na mesma base de comparação.

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A receita líquida teve alta de 146%, somando US$ 1,37 bilhão no trimestre. O resultado foi 12% maior em relação ao trimestre anterior.

Já o custo de extração (lifting cost) teve queda de 11%, para US$ 7,9 por barril no trimestre na comparação com o trimestre anterior, e recuo de 55% em relação a um ano antes.

A Prio encerrou o trimestre com dívida líquida consolidada de US$ 3,46 bilhões, ante US$ 4,04 bilhões no segundo trimestre. A alavancagem financeira caiu para 1,1 vez a relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ante 1,5 vez na mesma base de comparação, segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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A companhia destaca que os resultados alcançados neste trimestre refletem a "consistência de uma estratégia baseada em crescimento, eficiência operacional e disciplina financeira". No período, novos recordes operacionais foram alcançados, com produção média de 191,6 mil barris por dia e vendas de 17,2 milhões de barris no trimestre.

Em Peregrino, houve em duas frentes para aumentar a eficiência do campo: o início da produção do poço A-13 (área do Isolado) e a conclusão do reparo do gasoduto, viabilizando a troca do diesel por gás na geração de energia.

A companhia enfatiza ainda que, mesmo diante de um cenário de forte aumento dos custos de frete marítimo, conseguiu preservar condições comerciais competitivas na venda do petróleo, realizando um desconto médio de US$ 7,45/bbl.

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Adicionalmente, a empresa ainda lembra que, em outubro, adquiriu os blocos de Magnetita e Hematita no leilão da Oferta Permanente de Partilha da Produção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que, adiante poderão ser desenvolvidos via tieback ao FPSO (plataforma flutuante) já em operação.