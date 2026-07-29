Lucro líquido da Danone sobe 13% no 1º semestre; vendas do 2º trimestre superam estimativas

A Danone registrou lucro líquido de 1,175 bilhão de euros (US$ 1,27 bilhão) (participação do grupo) no primeiro semestre de 2026, montante que representa um avanço de 13% em relação ao 1,040 bilhão de euros (US$ 1,12 bilhão) apurado em igual período do ano anterior. O lucro líquido recorrente subiu 1,2%, para 1,246 bilhão de euros (US$ 1,35 bilhão), enquanto o lucro por ação passou de ? 1,61 euro (US$ 1,74) para 1,81 euro (US$ 1,95).

No segundo trimestre de 2026, a receita de vendas alcançou 7,215 bilhões de euros (US$ 7,79 bilhões), alta de 4,2% em base comparável (LFL) e de 4,4% em termos reportados, superando a expectativa de analistas consultados pela Dow Jones, que previam vendas de 7,13 bilhões de euros (US$ 7,70 bilhões) e crescimento LFL de 3,7%.

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O crescimento das vendas no segundo trimestre foi impulsionado pela alta de 2,3% nos preços (acima do consenso de 1,5%), que compensou um avanço mais moderado de 1,9% no volume/mix (abaixo dos 2,2% esperados pelo mercado). Em relatório, o analista James Edwardes Jones, do RBC, ponderou que o desempenho contido nos volumes foi sustentado pela elevação de preços, em contraste com a concorrente Unilever, que havia reportado fortes volumes no dia anterior. Já o lucro recorrente antes de impostos no semestre somou 1,71 bilhão de euros (US$ 1,85 bilhão), também superando o consenso de 1,66 bilhão de euros (US$ 1,79 bilhão) do mercado.