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ECONOMIA

Lucro líquido consolidado da BradSaúde sobe 24,8% e soma R$ 1,11 bilhão no 2º tri

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 17:44:00 Editado em 03.08.2026, 17:54:18
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A BradSaúde reportou lucro líquido consolidado de R$ 1,11 bilhão no segundo trimestre de 2026, alta de 24,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Deste montante, R$ 923 milhões são provenientes da operação de planos de saúde, enquanto R$ 116 milhões vêm dos convênios odontológicos (Odontoprev).

No acumulado do ano, até junho, o lucro da companhia totalizou R$ 2,056 bilhões, alta de 32,9% em relação ao observado um ano antes.

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A receita líquida do período foi de R$ 13,871 bilhões, aumento de 10,8% na base anual de comparação. Considerando os seis primeiros meses de 2026 a receita do grupo somou R$ 27,262 bilhões, alta de 9,8%, em base anual de comparação.

O resultado operacional da BradSaúde totalizou R$ 1,513 bilhão no segundo trimestre, expansão de 17% em relação ao montante de R$ 1,293 bilhão registrado em igual intervalo de 2025.

No encerramento do trimestre, a BradSaúde registrou R$ 29,553 bilhões em ativos financeiros (caixa e aplicações financeiras).

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Em seu balanço a empresa informou que esse montante garante uma sólida posição de liquidez para suporte ao crescimento das operações e cumprimento das exigências regulatórias.

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BRADSAÚDE/BALANÇO/2º TRIMESTRE
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