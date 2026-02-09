Lucro líquido ajustado da Motiva soma R$ 606 Mi no 4º trimestre de 2025, alta de 68,3%

A Motiva (ex-CCR) reportou lucro líquido de R$ 605,7 milhões no quarto trimestre de 2025, alta de 178,1% ante igual intervalo de 2024. No critério ajustado, a cifra cresceu 68,3%, somando R$ 606 milhões.

Já o Ebitda ajustado somou R$ 2,525 bilhões entre outubro e dezembro de 2025, crescimento anual de 25,2%. Com isso, margem Ebitda ajustada avançou 9,2 pontos porcentuais ano contra ano, atingindo 62,4%.

A receita líquida ajustada, por sua vez, totalizou R$ 4,047 bilhões no período. O resultado representa uma alta de 6,8% em relação ao quarto trimestre de 2024.

A Motiva fechou o ano com alavancagem ajustada de 3,6 vezes, estável em relação ao patamar verificado ao fim de setembro de 2025, "refletindo a contribuição de caixa das novas concessões e a otimização do portfólio", segundo o release de resultados.

A companhia encerrou 2025 com a relação Opex (Caixa)/Receita Líquida Ajustada em 37,5%, considerando os doze meses de 2025. Com o resultado, a companhia antecipa em um ano o cumprimento da meta de 38%, prevista para 2026.

No quarto trimestre de 2025, a Motiva anunciou a venda da plataforma de aeroportos para a mexicana ASUR por R$ 11,5 bilhões entre equity e dívida. A operação resultou em um múltiplo de 8,8 vezes do valor de mercado (EV)/Ebitda.

Por conta da transação, ainda em aprovação pelos órgãos reguladores, os números da Motiva Aeroportos passam a ser consolidados em linha específica da demonstração de resultados, denominada Resultado das Operações Descontinuadas. Para efeitos de comparação com 2024, as informações sobre a plataforma ainda foram apresentadas, também na forma agregada, pela última vez.