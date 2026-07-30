Lucro líquido ajustado da Ambev soma R$ 3,49 bilhões no 2º trimestre, alta anual de 23,3%

A Ambev registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,49 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 23,3% em relação a igual período do ano passado. O Ebitda ajustado cresceu 3,6%, para R$ 6,3 bilhões, enquanto a receita líquida avançou 0,3%, para R$ 20,1 bilhões.

No trimestre, o volume consolidado somou 39,727 milhões de hectolitros, crescimento reportado de 0,4% na comparação anual e alta orgânica de 1,4%. Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado principalmente pelo crescimento da operação de cerveja Brasil e da América Central e Caribe, que compensaram as quedas de bebidas não alcoólicas (NAB) no Brasil, América Latina Sul e Canadá.

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O custo por hectolitro (CPV/hl), excluindo depreciação, amortização e produtos de marketplace não Ambev, aumentou 2,2% no trimestre. A companhia atribuiu o desempenho às iniciativas de produtividade e eficiência de custos em suas operações.

As despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A), excluindo depreciação e amortização, somaram R$ 5,634 bilhões no segundo trimestre, alta orgânica de 10,7%, refletindo maiores gastos com vendas e marketing em função do reforço dos investimentos nas marcas durante a Copa do Mundo da Fifa, além do aumento das despesas com distribuição.

O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 486,1 milhões no segundo trimestre, uma melhora de R$ 487,9 milhões em relação a igual período de 2025, refletindo principalmente menores perdas com variação cambial e derivativos.

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A Ambev encerrou junho com caixa líquido de R$ 15,3 bilhões, ante R$ 16,9 bilhões em dezembro de 2025. A dívida consolidada totalizou R$ 2,9 bilhões, enquanto caixa e aplicações financeiras somaram cerca de R$ 18,3 bilhões.