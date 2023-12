Lucro industrial na China cai 4,4% de janeiro a novembro, na comparação anual

Siga o TNOnline no Google News

O lucro industrial na China registrou queda de 4,4% no período entre janeiro e novembro, na comparação com igual intervalo de 2022, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. Entre janeiro e outubro, o indicador apontou queda anual de 7,8%. Em novembro, o lucro industrial subiu 29,5%, também na comparação anual. Fonte:

