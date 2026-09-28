Lucro industrial da China sobe 4,2% na comparação anual de agosto

O lucro do setor industrial na China aumentou 4,2% em agosto, na comparação anual, informou nesta segunda-feira, 28, o NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado mostra uma desaceleração em relação a julho, quando o indicador avançou 11,2% em termos anuais. De janeiro a agosto, o lucro das principais empresas industriais chinesas cresceu 15,7% ante o mesmo período de 2025.

*Com informações da Dow Jones Newswires