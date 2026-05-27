Lucro industrial da China sobe 24,7% em abril, na comparação anual
Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 07:15:00 Editado em 27.05.2026, 07:25:16
O lucro das principais indústrias da China avançou 24,7% em abril, na comparação anual, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) nesta quarta-feira, 27. O resultado prolonga a sequência de altas iniciada em agosto de 2025. Nos primeiros quatro meses de 2026, o lucro industrial avançou 18,2% ante igual período do ano passado.
*Com informações da Dow Jones Newswires
