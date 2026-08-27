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ECONOMIA

Lucro industrial da China sobe 11,2% na comparação anual de julho

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O lucro do setor industrial na China aumentou 11,2% em julho, na comparação anual, informou nesta quinta-feira, 27, o NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado mostra uma desaceleração em relação a junho, quando o indicador avançou 15,1% em termos anuais. De janeiro a julho, o lucro das principais empresas industriais chinesas cresceu 17,6% ante o mesmo período de 2025.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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