Lucro e receita da Accenture cresce com demanda forte em todas as regiões e setores

O lucro e a receita da Accenture cresceram no quarto trimestre fiscal, com demanda mais forte em todas as regiões onde atua e em todos os setores atendidos. Os resultados da empresa global de serviços de tecnologia e consultoria superaram as expectativas de Wall Street, e a Accenture também apresentou projeções de avanço adicional de lucro e receita para o próximo ano fiscal.

No trimestre encerrado em 31 de agosto, a Accenture apurou lucro de US$ 1,99 bilhão, ou US$ 3,29 por ação, ante US$ 1,41 bilhão, ou US$ 2,25 por ação, um ano antes. Analistas consultados pela FactSet previam lucro de US$ 3,18 por ação.

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A receita aumentou cerca de 6%, para US$ 18,68 bilhões, acima da estimativa de US$ 18,03 bilhões.

A companhia registrou crescimento de receita em todos os mercados geográficos e grupos de indústria, com destaque para comunicações, mídia e tecnologia. As novas encomendas avançaram 4%, para US$ 22,17 bilhões.

Para o próximo ano fiscal, a Accenture projetou crescimento de receita entre 3% e 6% em moeda local e lucro por ação de US$ 14,39 a US$ 14,81. O consenso da FactSet aponta para receita de US$ 76,4 bilhões e lucro por ação de US$ 14,64.

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Para o primeiro trimestre fiscal, a empresa prevê receita entre US$ 18,95 bilhões e US$ 19,60 bilhões, ante projeção de analistas de US$ 19,35 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado