Lucro dos bancos subiu, mas baixas avaliações devem pesar no crescimento do crédito, diz BCE

Os lucros dos bancos europeus aumentaram este ano, muito por conta das taxas de juros mais elevadas na zona do euro, disse o Banco Central Europeu (BCE), em artigo de estabilidade financeira publicado nesta segunda-feira, 20. Porém, a autoridade monetária alerta que as preocupações com um possível risco de crédito têm feito as avaliações das ações de bancos permanecerem baixas.

O BCE afirma que as baixas avaliações devem pesar no crescimento do crédito, visto que a concessão deve ficar mais rigorosa aos mutuários. "As avaliações fracas traduzem-se diretamente em termos e condições mais rigorosos para o financiamento da economia", diz o documento.

De acordo com o artigo, a exposição das instituições ao aumento do risco de crédito tem sido importante para manter as avaliações das ações dos bancos em baixa.