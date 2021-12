Lucro do setor atacadista cresce 63,5% em 2020, diz Serasa

Da Redação

Uma pesquisa realizada pela Serasa Experian com 1.905 empresas mostra que a lucratividade do setor atacadista brasileiro cresceu fortemente durante a pandemia, apesar dos desafios impostos pelas medidas de distanciamento social. O lucro líquido das empresas pesquisadas saltou para R$ 18,8 bilhões em 2020, 63,5% acima do registrado no ano anterior.

De acordo com o gerente de estratégia de dados da Serasa Experian, Ademildo Oliveira, o resultado reflete o bom desempenho das receitas e o controle de custos e despesas operacionais.

O faturamento líquido do setor somou R$ 603,4 bilhões no ano passado, o que representou avanço de 6,7% na comparação a 2019. Os dados incluem atacarejo e distribuidoras.

"Seguindo as projeções que realizamos, o ano de 2021 apresenta perspectivas favoráveis e as empresas devem encerrá-lo novamente com bons resultados. Essa atuação e performance dos empreendedores é também um reflexo do aprendizado e da superação adquiridos frente aos diversos desafios que o ano 2020 impôs aos donos de negócios", disse o gerente da Serasa Experian.