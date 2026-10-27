Lucro do HSBC sobe 45% e atinge US$ 7,09 bilhões no 3º trimestre

O HSBC Holdings registrou alta no lucro líquido do terceiro trimestre e anunciou um novo programa de recompra de ações de até US$ 1 bilhão. O banco, com sede em Londres, informou nesta terça-feira, 27, que o lucro líquido avançou 45% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 7,09 bilhões, nos três meses encerrados em 30 de setembro. O número, porém, ficou abaixo da projeção de US$ 7,24 bilhões apurada em uma pesquisa com analistas do Visible Alpha.

Segundo o HSBC, o desempenho foi sustentado pelo crescimento da receita líquida de juros na atividade bancária e pela redução das perdas de crédito esperadas. Um ano antes, o resultado havia sido pressionado por uma provisão de US$ 1,1 bilhão ligada a um processo associado ao esquema Ponzi multibilionário de Bernie Madoff.

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O lucro antes de impostos aumentou nas operações de Hong Kong, no Reino Unido e no braço de banco corporativo e institucional, enquanto caiu na área internacional de gestão de patrimônio e no segmento de banco premier.

O HSBC acrescentou que iniciará uma recompra de ações de até US$ 1 bilhão, que pretende concluir até a divulgação dos resultados de 2026.

Sob a liderança do CEO Georges Elhedery, o HSBC vem passando por uma ampla reformulação estratégica, com foco em cortar custos e simplificar operações.

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"Ao simplificar o HSBC, estamos criando maior capacidade para investir, crescer e entregar retornos robustos aos nossos acionistas", afirmou Elhedery.

Nos últimos meses, o banco acertou a venda do varejo bancário no Egito para o Emirates NBD, de uma carteira australiana de empréstimos imobiliários e pessoais de US$ 25 bilhões para a gestora de private equity Blackstone e do negócio de seguros de vida e saúde em Singapura para a Allianz, por US$ 2,1 bilhões.

Elhedery também vem defendendo uma concentração maior nas áreas em que o HSBC considera ter vantagem: varejo bancário no Reino Unido e em Hong Kong, atuação como ponte para grandes empresas acessarem mercados globais e serviços financeiros voltados a clientes de alta renda.

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Em janeiro, o HSBC concluiu uma oferta de quase US$ 14 bilhões para comprar a participação de outros acionistas no Hang Seng Bank, um banco menor de Hong Kong que o grupo controlava havia anos, em mais um passo para reforçar sua presença em um de seus mercados domésticos.

O HSBC informou ainda, em setembro, que a diretora financeira (CFO) Pam Kaur deixará o cargo em 2027 e que a busca por seu sucessor já está em andamento. Kaur assumiu a função em janeiro de 2025, tornando-se a primeira mulher a ocupar o posto na história do banco.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado