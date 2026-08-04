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ECONOMIA

Lucro da Saudi Aramco sobe 33% no 2º tri com preços mais altos do petróleo em meio à guerra

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:40:00 Editado em 04.08.2026, 11:49:21
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A companhia nacional de petróleo da Arábia Saudita, Saudi Aramco, relatou um aumento de 33% no lucro do segundo trimestre, à medida que os preços mais altos do petróleo bruto elevaram os ganhos, apesar dos menores volumes de vendas em meio à interrupção do transporte pelo Estreito de Ormuz.

A maior exportadora de petróleo do mundo registrou um lucro líquido ajustado de US$ 33,4 bilhões nos três meses até junho, em comparação com US$ 25,2 bilhões no mesmo período do ano passado.

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O aumento foi impulsionado principalmente por preços mais altos para o petróleo bruto e produtos refinados e químicos, parcialmente compensados por menores volumes vendidos, custos operacionais mais altos e aumento de impostos.

A Aramco afirmou que manteve a continuidade dos negócios durante as interrupções em Ormuz, contando com seu oleoduto Leste-Oeste, capacidade de armazenamento e terminais de exportação, permitindo sustentar a produção e as exportações. A empresa reposicionou o porto do Mar Vermelho de Yanbu como um centro estratégico para embarques.

A rede alternativa ajudou a Aramco a manter as exportações e limitar o impacto da interrupção no Golfo Pérsico, embora não possa substituir totalmente os volumes normalmente enviados por Ormuz. A empresa disse que cerca de 5 milhões de barris por dia (bpd) de exportações continuaram a se mover por rotas alternativas, de uma produção total de aproximadamente 9,5 milhões de bpd.

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A Aramco afirmou que algumas de suas instalações e as de suas afiliadas na Arábia Saudita foram alvo durante o trimestre e posteriormente em julho, mas os incidentes não tiveram efeito material em sua posição financeira, operações ou fluxos de caixa. O CEO Amin H. Nasser pontuou que, mesmo que o Estreito de Ormuz fosse reaberto imediatamente, a reconstrução dos estoques globais de petróleo em declínio levaria até 18 meses a uma média de 2,1 milhões de bpd, sustentando a demanda por petróleo bruto até 2027. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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SAUDI ARAMCO/BALANÇO/2º TRIMESTRE
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