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Lucro da Saudi Aramco cresce 25% no 1º trimestre, com rota alternativa ao Estreito de Ormuz

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
Publicado em 10.05.2026, 14:36:00 Editado em 10.05.2026, 14:48:54
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O lucro da Saudi Aramco, maior empresa de petróleo do mundo, aumentou 25% no primeiro trimestre de 2026 em relação a igual período do ano passado, chegando a US$ 32,5 bilhões, de acordo com balanço divulgado neste domingo, 10. O resultado positivo foi impulsionado pelas exportações por meio do Oleoduto Leste-Oeste, que evita o transporte pelo Estreito de Ormuz, que está interrompido devido à guerra no Irã.

"O desempenho do primeiro trimestre da Aramco reflete forte resiliência e flexibilidade operacional em um ambiente geopolítico complexo", disse o CEO da companhia, Amin H. Nasser, em comunicado.

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Segundo Nasser, o Oleoduto Leste-Oeste, que atravessa a Arábia Saudita desde seus campos petrolíferos orientais até o Mar Vermelho, está agora operando em sua capacidade máxima de 7 milhões de barris de petróleo por dia, o que, está "ajudando a mitigar o impacto de um choque energético global e proporcionando alívio aos clientes".

"Os eventos recentes demonstraram claramente a contribuição vital do petróleo e do gás para a segurança energética e a economia global, e são um lembrete claro de que o fornecimento confiável de energia é crucial", afirmou o executivo. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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1 trimestre balanço Saudi Aramco
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