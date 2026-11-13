Lucro da MBRF cresce 123,5% e atinge R$ 210 milhões no 3º trimestre

A MBRF encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 210 milhões, alta de 123,5% ante igual período do ano passado, quando havia registrado R$ 94 milhões. O Ebitda ajustado somou R$ 3,558 bilhões, crescimento de 1,6% na comparação anual, enquanto a receita líquida consolidada totalizou R$ 41,424 bilhões, recuo de 0,8%. A margem Ebitda ajustada avançou de 8,4% para 8,6%.

O volume consolidado de vendas alcançou 2,051 milhões de toneladas, queda de 2,4% ante o terceiro trimestre de 2025. As vendas no mercado interno recuaram 5,9%, para 1,289 milhão de toneladas, enquanto os volumes destinados ao mercado externo cresceram 4,2%, para 763 mil toneladas. A receita no mercado doméstico somou R$ 28,552 bilhões, baixa de 3,5%, enquanto a receita com vendas externas avançou 5,8%, para R$ 12,872 bilhões.

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O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 2,078 bilhões, aumento de 47,1% ante a despesa de R$ 1,412 bilhão registrada um ano antes. Segundo a companhia, a piora ocorreu em função de maiores gastos com juros e operações de mercado. Na comparação trimestral, a despesa financeira líquida aumentou 17%, apesar da redução dos juros e do resultado positivo da variação cambial.

A dívida líquida consolidada somava R$ 45,737 bilhões ao fim de setembro, alta de 10,6% ante igual período de 2025 e de 1,6% em relação ao segundo trimestre deste ano. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, passou de 3,09 vezes no terceiro trimestre de 2025 para 3,45 vezes no terceiro trimestre de 2026. Em relação ao trimestre anterior, quando estava em 3,41 vezes, também houve aumento.

A companhia registrou fluxo de caixa operacional de R$ 3,199 bilhões no terceiro trimestre, enquanto os investimentos consolidados somaram R$ 1,497 bilhão e as despesas financeiras, R$ 1,407 bilhão. O fluxo de caixa livre ficou positivo em R$ 295 milhões. Segundo a MBRF, o capital de giro retornou a um patamar de neutralidade, com liberação de recursos nas linhas de recebíveis e fornecedores, parcialmente compensada pelo consumo na linha de estoques.

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A MBRF informou ainda que capturou R$ 179 milhões em sinergias decorrentes da fusão entre Marfrig e BRF durante o trimestre. Com o resultado, atingiu 76% do total previsto para 2026. Separadamente, o programa de eficiência MBRF+ gerou R$ 500 milhões em ganhos no período, com a maior parte refletida no custo dos produtos vendidos.

BRF

A operação BRF respondeu por 71% do Ebitda ajustado consolidado da MBRF no terceiro trimestre de 2026, enquanto Beef América do Sul representou 18% e Beef América do Norte, 11%. No consolidado, o Ebitda ajustado cresceu 1,6% na comparação anual, para R$ 3,558 bilhões, com o desempenho das operações da BRF e da América do Sul compensando os efeitos cambiais sobre os resultados da operação norte-americana.

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A operação BRF registrou receita líquida de R$ 16,118 bilhões, queda de 1% ante o terceiro trimestre de 2025, enquanto o Ebitda ajustado avançou 1,7%, para R$ 2,568 bilhões. A margem Ebitda ajustada passou de 15,5% para 15,9%. O volume comercializado recuou 1,9%, para 1,309 milhão de toneladas, refletindo principalmente a retração de 7,3% nas vendas domésticas. No mercado externo, os volumes cresceram 5,7%, para 593 mil toneladas, recorde para um terceiro trimestre.

No mercado internacional, a BRF obteve 17 novas habilitações para exportação durante o período. A companhia destacou a demanda firme por proteína de frango e o avanço das vendas de produtos processados e semiprocessados. No Oriente Médio, a operação registrou recorde de receita em dólares na região, apesar da acomodação dos preços e da pressão sobre os custos logísticos. A Sadia Halal alcançou receita recorde de US$ 621 milhões, enquanto o Ebitda ajustado cresceu 30,6% ante igual período do ano passado.

Na operação Beef América do Sul, a receita líquida cresceu 9%, para R$ 6,169 bilhões, enquanto o Ebitda ajustado avançou 3%, para R$ 647 milhões. A margem Ebitda ajustada ficou em 10,5%, ante 11,1% um ano antes. O volume vendido recuou 11,7%, para 257 mil toneladas, em meio às restrições comerciais impostas pela China. As exportações responderam por 57% da receita do segmento, com destaque para o aumento da participação dos Estados Unidos nos embarques, de 14% para 33%.

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Segundo a companhia, a diversificação de destinos e a flexibilidade comercial ajudaram a preservar as margens diante das restrições chinesas. Os mercados internacionais mantiveram preços atrativos, enquanto a redução sequencial do preço de aquisição do gado no Brasil contribuiu para a rentabilidade. A empresa também destacou o desempenho recorde do portfólio de produtos processados no Brasil e na Argentina, favorecido pelo menor custo da matéria-prima, além da contribuição positiva da operação de confinamentos.

Já a operação Beef América do Norte registrou receita líquida de US$ 3,724 bilhões, alta de 2,3% na comparação anual, e Ebitda ajustado de US$ 77 milhões, crescimento de 4,2%. A margem Ebitda ajustada alcançou 2,1%, ante 2% um ano antes. O volume vendido aumentou 1,9%, para 485 mil toneladas. Segundo a companhia, o resultado foi o melhor da operação nos últimos dois anos, mesmo em um ambiente de oferta restrita de gado nos Estados Unidos. A melhora da rentabilidade foi favorecida pela redução do custo dos animais, pelos ajustes de capacidade da indústria e pela maior contribuição dos subprodutos.