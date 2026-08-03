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ECONOMIA

Lucro da Marcopolo cai 15,5% e soma R$ 271,2 milhões no 2º trimestre

Escrito por Danielle Fonseca, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 18:01:00 Editado em 03.08.2026, 18:13:24
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A Marcopolo reportou lucro líquido de R$ 271,2 milhões no segundo trimestre de 2026. A cifra representa queda de 15,5% ante igual intervalo de 2025. O Ebitda caiu 15% na mesma base comparativa, atingindo R$ 338,6 milhões. Já a margem Ebitda atingiu 14,3%, queda de 3 pontos porcentuais na base anual.

A receita operacional líquida da Marcopolo somou R$ 2,373 bilhões ao final de junho, alta anual de 3%. O desempenho foi puxado pelo avanço de 16,2% das receitas de exportação do Brasil, que somaram R$ 289,9 milhões, e pelas receitas no Brasil, que subiram 11,3%, somando R$ 1,462 bilhão. Por outro lado, a receita no exterior totalizou R$ 621,3 milhões, recuo de 16,3% em relação ao segundo trimestre de 2025.

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O resultado financeiro líquido no período foi de R$ 29,1 milhões, sobre o resultado também positivo de R$ 42,7 milhões registrado um ano antes. A empresa destaca que, neste segundo trimestre, apurou uma variação cambial positiva associada à valorização do real frente ao dólar norte-americano sobre a carteira de pedidos em dólares.

A companhia realiza o hedge do câmbio das exportações no momento da confirmação dos pedidos de venda, assegurando a margem dos negócios. À medida que os produtos são entregues e faturados, captura os efeitos da valorização ou desvalorização do Real em suas margens operacionais ou no resultado financeiro, como foi o caso nesse segundo trimestre de 2026.

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MARCOPOLO/BALANÇO/2º TRIMESTRE
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