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ECONOMIA

Lucro da Cyrela cresce 16% e atinge R$ 452 milhões no 2º trimestre

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Cyrela Brazil Realty apresentou lucro líquido de R$ 452 milhões no segundo trimestre de 2026, aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2025, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira, 13.

O crescimento do lucro reflete o nível forte de vendas de imóveis no acumulado dos últimos trimestres e a evolução no andamento das obras. No setor, o faturamento é contabilizado de modo proporcional à evolução dos canteiros.

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A receita líquida totalizou R$ 2,481 bilhões no período, crescimento de 18% na mesma base de comparação anual.

A margem bruta atingiu 34,4%, alta de 1,6 ponto porcentual. A margem líquida chegou a 18,2%, recuo de 0,2 ponto porcentual.

A linha de equivalência patrimonial (que apura os resultados oriundos de empreendimentos feitos em sociedade) gerou uma receita menor no período, de R$ 107 milhões, encolhimento de 24%.

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As despesas comerciais da Cyrela alcançaram R$ 294 milhões, expansão de 30%, puxado por mais gastos com mídia para venda dos imóveis. As despesas gerais e administrativas foram a R$ 134 milhões, avanço de 6%.

A incorporadora ainda reportou gastos de R$ 22 milhões com indenizações a clientes, 57% mais na comparação anual.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) ficou positivo em R$ 69 milhões, 4% maior na mesma base de comparação anual, graças ao rendimento com suas linhas de financiamento. Um destaque aqui foi a fintech CashMe, que contribuiu com R$ 111 milhões no resultado financeiro líquido, 54% mais que um ano atrás.

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A Cyrela reportou uma forte geração de caixa, no valor de R$ 272 milhões, o que contribuiu para reduzir o endividamento.

A dívida líquida ajustada foi para R$ 1,909 bilhão no fim de junho, recuo de 12,5% ante o fim de março. Com isso, a alavancagem nesse período caiu para 16,5% em junho, de 19,6% em março.

Operacional

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A Cyrela lançou 32 empreendimentos no primeiro semestre, com um valor geral de vendas (VGV) potencial de R$ 5,6 bilhões, 11% menos do que no mesmo período do ano passado. Já as vendas líquidas chegaram a R$ 4,7 bilhões, expansão de 9%.

Com mais lançamentos do que vendas, o estoque de imóveis disponíveis para venda chegou a R$ 12,8 bilhões no fim do junho, em valores de mercado. O montante ficou 13% maior do que no fim de março.

A Cyrela entregou 11 projetos no trimestre e mantinha 125 canteiros de obras em andamento.

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"A Cyrela manteve sua trajetória de execução consistente, apresentando evolução nos indicadores operacionais e financeiros, mesmo diante de um ambiente macroeconômico ainda desafiador", descreveu a direção, na sua apresentação de resultados. "Seguimos atentos à evolução do cenário e às oportunidades que surgem ao longo do ciclo, mantendo critérios rigorosos na seleção de novos projetos", acrescentou.

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CYRELA/BALANÇO/2º TRIMESTRE
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