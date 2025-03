Lucro da BRF cresce 15% e atinge R$ 868 milhões no 4º trimestre de 2024

A BRF registrou lucro líquido de R$ 868 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 15,0% ante igual período de 2023, informou na quarta-feira, 26, a companhia, depois do fechamento do mercado financeiro. A receita líquida no período somou R$ 17,549 bilhões, alta de 21,6% sobre o quarto trimestre de 2023.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da BRF no último trimestre do ano passado avançou para 2,803 bilhões, tendo crescido 47,2% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada da BRF foi de 16,0%, ante 13,2% em igual trimestre de 2023.

A companhia encerrou o trimestre com o índice de alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) em 0,79 vez, contra 2,01 vezes em igual período do ano anterior. A dívida líquida caiu 12,1%, de R$ 9,415 bilhões no quarto trimestre de 2023 para R$ 8,325 bilhões no último trimestre de 2024.

A BRF comercializou 1,328 milhão de toneladas de produtos de outubro a dezembro do ano passado, um aumento de 5,9% na comparação anual.

No segmento Brasil, a receita operacional líquida foi de R$ 8,567 bilhões, alta de 15,9% em comparação com igual intervalo do ano anterior.

Além disso, o preço médio dos produtos aumentou 3,5%, para R$ 12,74 o quilo.

Já no segmento internacional, a receita líquida foi de R$ 7,345 bilhões, alta de 18,3% na comparação anual.

Ano passado

Em 2024, a BRF teve receita líquida de R$ 61,4 bilhões, alta de 14% ante 2023. No ano, o lucro líquido foi de R$ 3,7 bilhões, ante um prejuízo de R$ 1,869 bilhão em 2023. O Ebitda ajustado somou R$ 10,5 bilhões, alta de 123% sobre o ano anterior.

No Brasil, o Ebitda cresceu 45,5%, atingindo R$ 4,5 bilhões, e margem de 15,5%, ganho de 4,1 pontos porcentuais em relação a 2023. A receita foi de R$ 28,8 bilhões, alta de 7,4% em comparação a 2023. O resultado, segundo a BRF, foi sustentado pela contínua evolução da execução comercial, que possibilitou o recorde de 327 mil clientes atendidos.

No mercado internacional, a BRF conquistou 84 novas habilitações para exportação, acumulando o total de 175 desde 2022. No ano, o Ebitda foi de R$ 5,7 bilhões. A receita registrada foi de R$ 28,2 bilhões, aumento de 15,6% em comparação a 2023.

"Em 2024, avançamos de forma consistente, atingindo excelentes patamares operacionais, contribuindo para a melhor geração de caixa de nossa trajetória, com R$ 6,5 bilhões no ano", destacou o vice-presidente de finanças e relações com investidores da BRF, Fábio Mariano, em entrevista coletiva.