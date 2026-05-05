Lucro bruto da Vulcabras é de R$ 313,5 milhões no primeiro trimestre de 2026

A Vulcabras reportou lucro bruto de R$ 313,5 milhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 11,2% ante igual intervalo de 2025. O Ebitda recorrente no mesmo período somou R$ 156,9 milhões, avanço anual de 11,2%, com margem Ebitda de 20,2% sobre receita líquida, variação de 0,2 pontos porcentuais (p.p.).

A receita líquida consolidada totalizou R$ 776,4 milhões no primeiro trimestre, 10,7% em relação a igual período do ano anterior. Já o volume bruto somou 7,6 milhões de pares e peças, alta de 6,8% na mesma base de comparação. Isto reflete maior participação de produtos de mais valor agregado, segundo a companhia.

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A Vulcabras informa também que a divisão de calçados esportivos seguiu como principal frente de crescimento, com avanço de 11,3% no trimestre de janeiro a março. "A Olympikus manteve forte ritmo, com destaque para a linha de corrida de performance, enquanto a Under Armour apresentou o maior crescimento relativo no período, impulsionada também por novos lançamentos", aponta.

Dentre os canais de venda, o e-commerce manteve trajetória de crescimento com receita de R$ 124,4 milhões no primeiro trimestre, alta anual de 5,1%. "O desempenho reforça o papel estratégico do digital no posicionamento das marcas e na construção de uma relação direta com o consumidor, mantendo a disciplina comercial", destaca a companhia no documento que acompanha os resultados.